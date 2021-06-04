F. Bahçe’de son aday Santo

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları hız kazandı. Palmeirasla Copa America'yı kazanan Abel Ferreira, Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Paulo Sousa ile son olarak Çin'in Dalian Yifang takımını çalıştıran Alman teknik adam Bernd Schuster'i listesine alan sarılacivertlilerin son adayı Wolverhampton'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo oldu. Başkan Ali Koç'un Everton'un da istediği Santo ile bir görüşme daha yapacağı açıklandı. Ayrıca Ali Koç'un Santo'nun 5 yardımcısını getirme talebine olumlu bakıldığı belirtildi.



KESENİN AĞZI İYİCE AÇILDI

SANTO, daha önce Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolverhampton'ı çalıştırdı. Wolverhampton'la 199 karşılaşmaya çıkan 47 yaşındaki genç teknik adam, 1.68 puan ortalaması tutturdu. Portekizli teknik adam, kariyerinde hiç şampiyonluk yaşayamadı. Santo'nun en büyük başarısı ise Porto ile kazandığı ikincilik oldu.