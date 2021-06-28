F.Bahçe’de teknik kriz

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi yaşanıyor. Bir çok teknik adama teklif götüren ancak umduğunu bulamayan başkan Ali Koç, gündemine aldığı yeni adaylar konusunda da istediğini elde edemedi. Paulo Fonseca, Marco Silva ve Slaven Bilic'le temasını sürdüren Koç, Bilic konusunda da şok yaşadı. Hırvat teknik adam, tüm çabalarına rağmen Çin kulübü Guan'dan izin alamadığı için dün gece saatlerinde Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetmek zorunda kaldı.

GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYORLAR

Sarı-lacivertliler bu gelişme üzerine listesindeki diğer adaylarla yeniden görüşmeler yapmaya başladı. Fonseca ve Silva en ciddi isimler olarak öne çıkarken, Bjelica, Dalic, Paulo Sousa ve Villas Boas ile de pazarlık yapılacak. F.Bahçe'de teknik direktörün açıklanması büyük bir heyecanla bekleniyor.



FENER DELORT'U İSTİYOR

FORVET konusunda arayış içerisinde olan Fenerbahçe'nin, 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve beklentilerin çok altında kalarak yolların ayrıldığı Islam Slimani'nin Cezayir Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Andy Delort ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Fransa'da Montpellier'de oynayan 29 yaşındaki oyuncuyu istediği belirtildi. Öte yandan Fener- Bahçe'nin file bekçisi Altay'a İnter, Ajax ve Nice'tan İtalya'nın bir başka dev Juventusu'nda talıp olduğu öğrenildi.