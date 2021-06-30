Fenerbahçe'de Fonseca sesleri

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından devam eden teknik direktör arayışında Paulo Fonseca ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilere yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak. 48 yaşındaki teknik adam için resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması beklenirken, Fonseca'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a sözleşme için gelmesi bekleniyor.

Ali Koç yeniden FB'ye başkan seçildi