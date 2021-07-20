Rafinha bombası

Yeni sezona teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan ve 7 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor. Daha önce Brezilyalı Paulinho ile yakından ilgilenen ve yıldız futbolcuyla anlaştığı öne sürülen sarı-lacivertlilerin, bu kez başka bir Sambacı'yı gündemine aldığı öğrenildi. Kanarya, Fransız ekibi Paris-Saint Germain'in 28 yaşındaki yıldızına kanca attı.

DEV KULÜPLERDE GÖREV ALDI

PSG'nin, Premier Lig ekibi Liverpool'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Wijnaldum sonrası Rafinha'yı kadroda düşünmemesi üzerine harekete geçen Kanarya, Fransız kulübün kapısını çalarak nabız yokladı. Fenerbahçe'nin oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi. Daha önce İtalya ekibi Inter ve İspanya temsilcisi Barcelona formaları giyen Brezilyalı futbolcu da yedek kalmak istemediği için takımdan ayrılmak istiyor. Fransız kulübü ile iki yıl daha sözleşmesi bulanan Rafinha'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.



KANARYA'DAN GOLLÜ PROVA

FENERBAHÇE, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarılacivertli ekip 4-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 13. dakikada penaltıdan İrfan Can, 26. dakikada Samatta, 49. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 62. dakikada Mert Hakan'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 40. dakikada penaltıdan Yusuf Erdoğan kaydetti. Fenerbahçe ikinci etap kamp çalışmaları için 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek.