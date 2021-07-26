Fener’e İtalyan golcü

Cisse ile yollarını ayıran ve Mame Thiam'ı kadro dışı bırakan Fenerbahçe, yeni sezon için Samatta ile Serdar Dursun'un yanına bir forvet takviyesi yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler daha önce gündemine geldiği fakat anlaşma zemini oluşturamadığı Andrea Petagna'da ısrarı devam ettiriyor. İtalya temsilcisi Napoli'de forma giyen 26 yaşındaki başarılı santraforu transfer etmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, girişimlerini hızlandırdı. İstanbul ekibi, Serie A'da başka bir takıma gitme istediği öğrenilen oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

PEREIRA DEVREYE GİRDİ

Yönetim, Napolili yetkilerle görüşmelerine devam ederken, teknik direktör Vitor Pereira'nın da ısrarla takımda görmek istediği Petagna için devreye girdiği öğrenildi. Portekizli teknik adamın, Napoli sportif direktörü Giuntoli'nin de izniyle Petagna için bir görüşme yaptığı ve kendisi için belirlediği oyun planı üzerinden bilgi paylaşımı yaptığı gelen haberler arasında. Petagna'nın pek ikna olmasa da, Fenerbahçe ve İstanbul hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Pereira'dan bir hafta süre istediği belirtildi. Yönetim ise Napoli ile maddi şartlarda anlaşmak üzere. Sarılacivertlilir 2 yıllık kiralama ücreti olarak 4 milyon Euro önerirken, 3. yılda zorunlu satın alma bedeline 8 milyon Euro ödemeyi teklif etti. Fenerbahçe, şampiyonluk yaşarsa 1 milyon Euro bonus ödeyecek.