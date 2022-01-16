Hoca farklı sonuç yine aynı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı, son6 maçta tek galibiyette kaldı. 19. dakikada Poli'nin pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı. 22'de Doğukan'ın pasıyla ceza sahasına giren Güray'ın sert şutunda, top auta çıktı. 23'te Ghacha'nın ortasında uygun pozisyonda topla buluşan Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, Berke Özer topu güçlükle çeldi. Dönen topu sarı-lacivertli savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 55'te Kudryashov topu savunma arkasına sarkan Wright'a gönderdi, topu iyi kontrol eden Wright'ın vuruşu savunmanın müdahalesiyle üstten kornere gitti. 63'te Osayi sağ kanattan topu ceza alanı içine gönderdi. Ancak kale önünde topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak doğrudan oyun alanının dışına çıktı.

ÖNCE SOSA SONRA DOĞUKAN

70'te Wright'ın ceza alanı dışından sert şutu, az farkla auta gitti. 72'de F.Bahçe Sosa ile sert vuruş kullandı. Kale önüne yapılan ortada meşin yuvarlak arka direkten ağlarla buluştu: 0-1. 81'de Admir Mehmedi'nin ceza sahasına kestiği ortada kaleci Berke Özer topu elinden kaçırdı. Boşa çıkan topta Naldo'nu vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Doğukan Sinik'in sert vuruşu ağlara gitti: 1-1.

Mücadele bu skorla sona erdi.

FENERBAHÇE HEDEFİ BULAMADI

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ilk yarısında rakip kalede etkili olamadı. Hücumda organize olmakta zorlanan sarı-lacivertliler, rakip kaleye topu taşıyamadı. Kanarya, maçın ilk yarısını rakip kaleye şut çekemeden tamamladı. Fenerbahçe, 2014-2015 sezonundan bu yana ligde ikinci kez bir maçın ilk yarısını isabetli şut çekemedi. Sarı-lacivertliler daha önce Mart 2020'de oynanan Konyaspor karşılaşmasında benzer bir istatistiğe imza atmıştı. Kanarya, 2017'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile oynanan maçta da ilk yarı şut çekememişti.

İSMAİL KARTAL REVİZYONA GİTTİ

Fenerbahçe'de bu sezon ilk karşılaşmasına çıkan teknik direktör İsmail Kartal, Antalyaspor deplasmanında Adana Demirspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Adana Demirspor karşısında forma giyen Szalai, Novak, Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Valencia yerine Rossi, Serdar Dursun, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil ilk 11'de görev yaptı. Fenerbahçe, Akdeniz ekibi karşısında Altay, Novak, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Berisha ve Valencia da kadroda yer almadı.



MAÇI GÜRCAN BİLGİÇ YORUMLADI

ASLINDA YOKLARDI!

İlk maçında oyuncuların yerlerini ve görevlerini değiştirse de, ruhlarını farklılaştırmayı başaramamıştı İsmail Kartal. Sadece kendi alanında kalıp, beşli savunmasıyla direnmeyi tercih eden Antalyaspor'u atılan gole kadar tehdit bile edemediler. Rakibin dengesini sarsacak defans arkası koşuları da üretemediler, kanat akınlarıyla etkili değillerdi. Topa bu kadar sahip olup, böylesine yararsız kullanmak da başlı başına bir başarı aslında. Yetenekli oyuncuları "sıradan" hale getiren bu görüntü içinde, Antalya, kendi planlarını kusursuza yakın uyguladı. Sahada çok çalışmış, isteyen ve yapmaya çalışan bir takım ile, birbirinden uzaklaşan ve güvenemeyen bir başkası mücadele ediyordu sanki. Değişiklik tabelası kalktığında Mesut Özil'in "Ben mi?" diye sorması bile durumun acilliğini gösteriyor. İyi oynadığını sanıyordu.

Altay maçı çok önemli

Sadece Sosa'nın omuzlarına yüklenen oyun planına, İkinci forvet gibi görevlenen İrfan Can'dan da yeterli destek gelmedi. 70 dakika "sıfır" şutta kalmış bir takımın ofansif bölümü, tam bir "metaverse" yaşıyorlardı. Olan bir yerde, "olmayanlar" olarak varlardı. İsmail Kartal kısa zaman içinde direnme duygusunu takıma verdi. Sırasıyla sorumluluk ve inancı da getirecektir takıma. Berke'nin sakatlığı bu ağrılı sezonun bir başka gelişmesi. Kazanma alışkanlığını kaybeden ve bunu sorun edinmeyen oyuncularını tekrar futbolun içine alması gerekiyor. Çarşamba günkü Kadıköy gecesi bu yüzden çok önemli. Fenerbahçe taraftarı yeni hocasını sahiplendiğini, oyunculara da vazgeçmediklerini göstermeli. Artık mücadele arma için yapılacak çünkü.