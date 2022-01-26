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Fenerbahçe'de 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika... Süper Lig'e verilen milli arada Antalya'da kamp yapacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

26.01.2022, 14:39 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022, 15:14

Fenerbahçe’de 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika... Fenerbahçe'de 4 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca Mesut Özil'de bel bölgesindeki sakatlık sebebiyle Antalya kampında yer alamayacak.

Açıklamada, "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil'e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul'da devam edecektir. Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul'da sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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