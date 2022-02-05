Fenerbahçe iki koldan

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, ikinci yarı toparlanmak için ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler birçok isim için temaslarını sürdürürken İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Cagliari forması giyen Yunan sol bek oyuncusu Charalampos Lykogiannis ile 2024 yılına kadar sürecek kontrat üzerine prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Schira ayrıca, Cagliari'nin bu transfer için sarı-lacivertlilerden 2 milyon Euro talep ettiğini belirtirken Fenerbahçe'nin ise ücret ödemek istemediğini ve görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Yıldız bir golcü de transfer etmek isteyen Kanarya, gündemine Diego Costa'yı aldı.

ANLAŞMA TAMAMLANDI

7 Ocak'ta Atletico Mineiro ile sözleşmesi sona eren Brezilya asıllı İspanyol yıldız Türkiye'ye gelmenin hazırlıklarını yapıyor. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Diego Costa ile anlaşmaya vardığını yazdı. Avrupa'ya dönmek isteyen 33 yaşındaki golcü Corinthians yerine Fenerbahçe'yi tercih etti. Fenerbahçe'nin Diego Costa ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler bu iki transferi tamamlayarak kadrosunu güçlendirecek.

BAŞAKŞEHİR'LE OYNAYACAKLAR

SPOR Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Kemal Yılmaz üstlenecek. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak sakatlıkları, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertliler de ise Mahmut Tekdemir görev yapamayacak.