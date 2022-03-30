F.Bahçe’de Isco sevinci

FENERBAHÇE'NİN transfer hayallerinden biri olan Isco'da sarı-lacivertlileri çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Oyuncuya birçok takım talip olurken en ciddi adayların Newcastle United ve Fenerbahçe olduğu aktarılıyordu. Newcastle'ın sahibi olanPrens Selman'ın 29 yaşındaki Isco transferinden vazgeçtiği haberleri İngiliz basınında yer aldı.

Real Madrid'in vedalaşma kararı aldığı İspanyol yıldız için Newcastle United'ın bu kararının ardından Fenerbahçe'ye gün doğdu. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde tuttuğu Isco için sezon sonunda resmi adımlar atmaya hazırlanıyor. Oyuncunun isteyeceği maaş ve imza parası transferde belirleyici rol oynayacak. Bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 14 maça çıkabilen Isco, 2 gollük performans sergiledi. On numara ve sol kanat pozisyonlarında oynayabilen dünyaca ünlü yıldız İspanya milli takımı ile de 38 maçta görev aldı, 12 gol attı.

Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze, Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Zajc'ı istiyor. İngiliz basınında çıkan haberlerine göre, Hull City'nin bir numaralı hedefi sarılacivertlilerin 26 yaşındaki orta sahası Miha Zajc. Hull yönetiminin yaz transfer döneminde Sloven orta saha için teklif yapacağı, Fenerbahçe'nin ise Zajc için en az 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği belirtildi.