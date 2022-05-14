Fenerbahçe’de yabancı bilmecesi

Süper Lig'de sezonun bitmesine iki hafta kala yeni teknik direktör olarak Jorge Jesus'un resmen duyurulması beklenirken yabancı oyuncu konusundaki belirsizlik dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin yeni sezonda bir yabancı sol bek ve yabancı santrforu almasına kesin gözle bakılırken yönetimin iki takviye yapması için 6 yabancısından vazgeçmesi gerekiyor.

Şu an kadroda Marcel Tisserand, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Osayi- Samuel, Jose Sosa, Miha Zajc, Diego Rossi, Dimitris Pelkas, Mergim Berisha, Miguel Crespo ve Enner Valencia olmak üzere 13 yabancısı bulunan F.Bahçe'de sadece Sosa'nın sözleşmesi sona eriyor.

İKİ KİRALIK KALABİLİR

Kirada bulunan Mbwana Samatta, Allahyar Sayyadmanesh, Max Meyer ve Mauricio Lemos'un takıma dönme ihtimalleri bulunuyor. Allahyar ve Samatta'nın kalma ihtimallerinin yüksek olduğu bilinirken bu sezon limitin 12 yabancı olması nedeniyle transfer halinde hangi yabancıların gideceği merak konusu.

TELLES BOMBASI

F.BAHÇE sol beke takviye için ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles'i gündemine aldı. Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'de forma giymek istediğini söylediği iddia edilirken Galatasaray taraftarları bu iddia sonrası Alex Telles'e "Bunun adı ihanet" göndermesinde bulundu. Bilindiği üzere Filip Novak'tan hem sakatlığı hem de performansı nedeniyle istediği verimi alamayan sarı lacivertliler sol bekte Atilla Szalai ile Ferdi Kadıoğlu'nu kullanmak zorunda kalmıştı. Yıldız futbolcunun hem ligi tanıması hem de gösterdiği performans listenin ilk sıralarında olmasına neden oldu.