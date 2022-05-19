Fenerbahçe’ye İsveçli yıldız

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala ikinci sıradaki yerini korumak için mücadele eden Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarında gaza bastı. Yerli ve yabancı birçok ismi takip eden sarı-lacivertlilerin, İsveç ekibi Hammarby'nin 18 yaşındaki genç yıldız adayı Williot Theo Swedberg'i gündemine aldığı öğrenildi.

YILDIZ İSME YAKIN TAKİP

İstanbul ekibinin izleme komitesinin Hammarby'nin AIK ile oynadığı maçta futbolcuyu takip ettiği öğrenilirken, İsveçli orta sahayı Manchester City, Liverpool ve AZ Alkmaar gibi dünyaca ünlü kulüplerin de tribünden izlediği belirtildi. Forvet hattı için Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez'i, kanat bölgesi için ise River Plate'de oynayan Nicolas De La Cruz'u isteyen Fenerbahçe'nin, Theo Swedberg için de nabız yokladığı ve kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu gelen haberler arasında. Bu arada Fenerbahçe Kim- Min Jae'nin alternatifini buldu. Kanarya, Portekiz Ligi'nde Guimaraes forması giyen Ganalı stoper Abdul Mumin'in menajeri ile ilk teması kurdu. 23 yaşında ve 1.88 boyundaki Ganalı stoperin Portekiz kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.