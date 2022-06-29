Fener’e yeni Koreli

Fenerbahçe, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Kim Min Jae'nin performansından memnun kalan ve alt yapıya da Jin ho Jo'yu transfer eden sarı-lacivertliler, Koreli bir isme daha kanca attı. Football Asia'nın haberine göre Kanarya, Fransa ekibi Bordeaux'nun Koreli forvet oyuncusu Hwang Ui-jo'ya ilgi gösteriyor. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan futbolcunun daha üst ligdeki bir takıma gitmek istemesinin Bordeaux yönetiminde baskı oluşturduğu yazıldı. Fakat Fenerbahçe'nin bu transferde tek talip olmadığını ve Güney Koreli golcü ile Porto'nun da yakından ilgilendiği kaydedildi.

11 GOL VE 2 ASİST

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Bordeaux'da toplam 32 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, 11 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Koreli santrfor, sol ve sağ kanat bölgelerinde de görev alabiliyor, her iki ayağını da kullanabiliyor. Güney Kore Milli Takımı'nda 45 maçta oynayan Hwang, 15 gollük katkı verdi. Kariyerinde 331 maçta sahaya çıkan Hwang, 103 gol ve 26 asistlik performans sergiledi.

Yabancı sıkıntısı

FENERBAHÇE, yabancı oyuncu sayısının düşürülmesi için kolları sıvadı. Kesin olarak yolların ayrılacağı isimler belirlenirken yolların ayrılması istenen oyuncular için de arayış sürüyor. Caulker, Meyer, Samatta ve Lemos'a kesin olarak gidecek gözüyle bakılırken Tisserand ile Novak için ise girişimler devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün yolları ayırmak istediği ancak kontrattan dolayı beklemede olduğu Tisserand ve Novak için kulüp arayışları sürüyor. Şu an 18 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe'de bu sayının 12'ye düşürülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12'ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapacak.