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Fenerbahçe’de hedef Pezzella

Sarı-lacivertliler, sol bek transferi için Parma’nın formasını giyen 24 yaşındaki İtalyan oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti

6.7.2022

Fenerbahçe’de hedef Pezzella

Fenerbahçe'de yönetim sol bek transferine yoğunlaştı. Teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimden sol bek istemesi üzerine harekete geçen Kanarya rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Parma'da forma giyen Giuseppe Pezzella için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

İtalyan basını, 24 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'nin ilgisini manşetlerine taşıdı. Fenerbahçe'nin Pezzella için Parma'ya 3.4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli önerildiği bildirildi. Parma yönetiminin teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi. Sol bek, orta saha solu ve stoperde oynayabilen futbolcu, Palermo, Atalanta, Udinese ve Genoa'da forma giydi. Transferin kısa sürede olumlu ya da olumsuz biçimde netleşmesi bekleniyor.

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