Fenerbahçe avantaj peşinde

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde bugün Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS'tan yayınlanacak. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk resmi maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak F.Bahçe, sahadan galip ayrılarak eve avantajlı bir şekilde dönmeyi hedefliyor. Bu maçın rövanşı ise Ülker Stadyumu'nda 27 Temmuz'da oynanacak.

KAMP KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE'NİN kamp kadrosunda değişiklik yapıldı. Mücadeleden 48 saat öncesine kadar UEFA'ya bildirilen listede 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunan sarı-lacivertliler, Dimitris Pelkas'ın yerine Marcel Tisserand'ı kadroya yazdırdı. Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan Mergim Berisha da Dinamo Kiev maçının kadrosuna alınmadı.