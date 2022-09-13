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Haberler Fenerbahçe Fener bunu hep yapıyor

Fener bunu hep yapıyor

F.Bahçe’de başkan Ali Koç, ezeli rakiplerde oynamış isimlere büyük ilgi gösterdi, 13 ismi transfer etti

13.9.2022

Fener bunu hep yapıyor

FENERBAHÇE'DE 4 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle transfer edilen ancak lisansı çıkarılmayan Bruma gündem olurken, akıllara sarı-lacivertlilerin daha önce ezeli rakiplerde oynamış futbolculara gösterdiği ilgi geldi. 2018'de başkan olduğu günden bu yana Ali Koç yönetimi sadece bir transfer dönemi hariç ezeli rakiplerin formasını giymiş oyunculara talip oldu. Koç, sportif direktör Damien Comolli ile çalıştığı ilk dönemde Beşiktaş'tan Tolgay Arslan, G.Saray'dan Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci'yi aldı. 2. sezonda ise Başakşehir'den Emre Belözoğlu ile bir dönem G.Saray forması giyen Garry Rodrigues transfer edildi.

Emre Belözoğlu sportif direktör olarak takımın başına geçtiğinde ise Trabzon'dan Filip Novak ve Jose Sosa, eski G.Saraylı Sinan Gümüş ile Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül geldi. Bir önceki sezon ezeli rakipte oynayan 5 ismin gelip başarısız olması üzerine 2021-22 sezonunda Ali Koç bu transferleri durdurdu. Bu sezon ise yeniden başladı. Kadro dışı bırakılan Bruma dışında geçen yıl Beşiktaş'ta oynayan Batshuayi ile daha önce G.Saray forması giyen Emre Mor alındı. Ali Koç döneminde 5 sezonda ezeli rakiplerin formasını giymiş 13 oyuncu alındı.

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