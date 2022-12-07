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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’nin Nagalo ısrarı

F.Bahçe’nin Nagalo ısrarı

Savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, yazın gündeme gelen 20 yaşındaki Nagalo için yine devrede

7.12.2022

F.Bahçe’nin Nagalo ısrarı

Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Savunmanın temel taşlarından Peres ve Gustavo Henrique'nin sakatlanmasıyla kadro planlamasında sorun yaşayan sarı-lacivertliler, devre arasında daha önce de renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ettiği genç stoperin transferini bu kez bitirmek istiyor. Kanarya, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Adamo Nagalo için yeniden devreye girdi. Savunmanın ortasında görev yapan Nagalo, Danimarka'da Nordsjaelland takımında forma giyiyor. 20 yaşındaki oyuncunun, güncel bonservis değeri 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.

KASASINI DA DOLDURACAK
Augsburg, 300 bin Euro'ya kiraladığı Berisha'nın 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor. Genk'te kiralık olarak forma giyen Samatta'nın satış opsiyonu da 4 milyon Euro. Genk Devler Ligi'ne kalırsa, opsiyon devreye girecek. Hull'a kiralanan Pelkas için sezon sonunda 4 milyon Euro ödenecek. Gözden çıkarılan bu 3 oyuncu 12 milyon Euro kazandıracak.

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