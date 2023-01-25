Sol bek arayışı

Sol bek takviyesi yapmak için yoğun çaba sarf eden ve Jayden Oosterwolde için Parma ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe, İtalyan ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifi son anda reddetmesi üzerine rotayı Roma'ya kırdı. Sarı-lacivertliler, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'ye kanca attı. Kanarya'nın, 21 yaşındaki genç yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürüldü. Yönetim, transferi çok zor olan Polonyalı sol bek için tüm şartları zorlama kararı aldı. Özellikle Jesus'un ikili ilişkilerini kullanarak transfer için Roma teknik patronu Jose Mourinho'dan ricacı olması bekleniyor. Mourinho'nun da bu sezon sürekli olarak şans verdiği Zalewski'nin satışına kesinlikle karşı çıktığı ancak kiralanmasına olumlu yanıt verdiği belirtildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Zalewski'nin kiralanması durumunda satın alma opsiyonunun bulunmayacağı kaydedildi. Zalewski'nin Roma kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.