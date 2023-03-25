Fenerbahçe’ye yeni Güney Koreli

F.Bahçe, sarı-lacivertli taraftarların gönlünde ayrı bir yer edinen Kim Min- Jae'nin bıraktığı pozitif etkilerin ardından Güney Kore'de transfer konusundaki araştırmalarını sıklaştırdı. Bu doğrultuda harekete geçen Kanarya, Güney Kore'de Gwangju forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Ji-Sung Eom'u takibe aldı. Sol açık ve sağ açık mevkilerinin dışında 10 numara pozisyonunda da oynayabilen 1.74 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 650 bin Euro oalrak gösteriliyor. Futbolcuyla ilgili, Kim Min-Jae'nin de olumlu referans verdiği öğrenildi. Güney Kore Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde adından söz ettiren ve U-17 Dünya Kupası'nda 5 maçta 1 gol 1, asist üreten futbolcu, 2021 yılında K Lig Classic'te Gwangju FC formasıyla 37 maçta 4 gol 1 asistlik katkı sağladı. F.Bahçe'nin uzun süredir takibe aldığı futbolcu, 2022 sezonunda Gwangju'da 28 maçta 10 gole etki etti. 9 gol atan Eom, 1 kez de gol pası verdi.

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