Fener kördüğüm

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak Avrupa macerasının sonlanmasının ardından ligde de zirvenin 9 puanın gerisine düşen Fenerbahçe'de tek hedef kupa kalırken kulüpteki sorunlar kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Önceki gün yönetimin teknik direktör Jorge Jesus'a destek çıkmasına rağmen Portekizli hoca ile ne vakte kadar devam edileceği en çok konuşulan konular arasında.

KUPA MAÇI ÖNEMLİ

Tecrübeli çalıştırıcının "Seneye yokum" dediği konuşulsa da kupa hedefinin de tutturulmaması halinde erken bir ayrılık olasılıklar arasında. Jesus kadar Ali Koç yönetiminin kaderi de netlik kazanmadı. Taraftarların son Beşiktaş yenilgisi sonrası hem statta hem de sosyal medyada yoğun tepki gösterdiği F.Bahçe başkanının kongre planları yaptığı ve Aziz Yıldırım'ın adaylığı halinde yeniden aday olacağı konuşuluyor. Kongre tarihinin ne zaman olacağı tartışılan bir başka konu olarak göze çarparken tüm bunların odağında takımda yaşanacak değişiklikler de merak ediliyor.

KİRALIKLAR DÖNECEK

Gelecek sezonda kimlerle yola devam edileceği, kimlerle yolların ayrılacağı ise kulüp gündemindeki bir başka sorun olarak göze çarpıyor. Tüm bunların yanında sözleşmeleri sona erip geri dönecek oyuncuların geleceği de konuşulan konular arasında. Hull City'den Pelkas, Braga'dan Bruma, Genk'ten Samatta ve Augsburg'dan Berisha'nın dönüşe hazırlandığı, Emre Demir, Burak Kapacak, Tiago Çukur ve İsak Vural'ın da yuvaya dönmesi bekleniyor. Kanarya'nın elinde Luan, Lincoln, Szalai, Oosterwlode, Arao, Crespo, Rossi, Batshuayi, Samuel, Pedro ve King'in yanı sıra sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Zajc ve Valencia ile zorunlu olarak bonservisi alınması gereken Henrique bulunuyor.

JESUS'TAN VİDEOLU PAYLAŞIM

4-2'lik Beşiktaş yenilgi sonrası sert eleştiriler alan teknik direktör Jorge Jesus'tan flaş bir paylaşım geldi. Portekizli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından başkan Ali Koç'un idmana geldiği anların videosunu yayınladı. Jesus, video hakkında "Başkanımız da antrenmanımızda bulundu" yorumunu düştü. Bilindiği üzere tecrübeli teknik adam yönetim ile önceki gün 3 saati bulan bir görüşme gerçekleştirmişti. Jesus görevinin başında olsa da olumsuz sonuçlar halinde ayrılık ihtimalinin kuvvetli olduğu konuşuluyor.