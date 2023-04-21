Fenerbahçe'nin bu sezon bekleneni veremeyen forveti Joao Pedro, Kanarya'nın kahramanı oldu. Sarı-lacivertlilere Başakşehir deplasmanında tarihi bir geri dönüşle kazanılan 3 puanı oyuna sonradan girip 88 ve 90+3'te attığı gollerle getiren 31 yaşındaki oyuncu, takımını şampiyonluk yarışında tutan isim oldu. İkinci yarının başında oyuna giren ve ceza alanında inatçılığını konuşturduğu iki pozisyonda sahneye çıkan İtalyan yıldız, iki gol atıp kritik önemdeki galibiyeti getirdi. Tecrübeli oyuncu, uzatmalardaki golünün ardından göz yaşlarını tutamadı.



HAYAL KIRIKLIKLARI GERİDE KALDI

Sezon içinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutmayı başaramayan Pedro, ligde bundan önceki tek golünü 3 Eylül 2022'deki Kayserispor maçında, yaklaşık 7 ay önce atmıştı. Zor bir sezon geçirdiğini belirten Pedro, "Ağır sakatlıklar yaşadım. Üzerimde baskı olması ve eleştirileri normal karşılıyorum. Daha da zoru kendi üzerimde yarattığım baskı. Her şeyden önce kendime kızıyorum. O hayal kırıklıkları geride kaldı, bugünden sonra hikayenin geri kalanının farklı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



GERİDEN 23 PUAN

Fenerbahçe bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım; bu maçlardan toplam 23 puan çıkardı. Sarı-lacivertliler, son dört galibiyetini de skor dezavantajı yaşamasına rağmen elde etti.



İTALYAN YILDIZ İZLENİYOR

Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı izleyen Torino Sportif Direktörü Davide Vagnati, daha sonra soluğu Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda aldı. Vagnati, Fenerbahçe'de bu maç öncesi beklenen performansı gösteremeyen ve satılacağı söylenen Joao Pedro'yu izledi. Pedro'yu dikkatle takip eden Vagnati'nin sık sık not aldığı görüldü.

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