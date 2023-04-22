Fener’den Lemina bombası

Fenerbahçe, Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen eski Galatasaraylı Mario Lemina'yı kadrosuna katmak istiyor. İngiltere'de istenen performansı tam olarak yansıtamayan Lemina ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertlilerin devreye girdiği belirtildi. Yönetimin, sembolik bir bonservis ücreti teklif ederek Gabonlu orta sahayı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek 29 yaşındaki ismin ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi. Fenerbahçe'nin, Wolverhampton ile anlaşması durumunda Lemina'ya 3-4 senelik sözleşme imzalatması bekleniyor. Lemina Premier Lig'de 12 maçta görev alırken, gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Bu sezonun genelinde 34 maça çıkan yıldız, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Lemina kariyerinde Southampton, Marsilya, Lorient, Juventus ve Galatasaray formaları giydi.

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