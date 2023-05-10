Jesus’un yerine Jardim

Giresunspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Jorge Jesus ile yola devam edip etmeyeceği merak edilen sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı ile Ali Koç'un önceki gün bir araya gelerek isteksiz futbol ve taraftarın tepkisine neden olan oyuncu değişikliklerini konuşurken, İtalyan basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

Sportitalia'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının yerine dünyaca ünlü teknik direktör Leonardo Jardim ile ilgileniyor.

RONALDO'NUN TAKIMI DA İSTİYOR

Haberde Jardim'i sarı-lacivertlilerin yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın da istediği belirtildi. Sezon başında Shabab Al-Ahli'nin başına geçen 48 yaşındaki teknik adam, bu sezon çıktığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle 29 maçta 2.00 puan ortalaması tutturdu. Jardim'in kariyerinde 1 Fransa Ligi şampiyonluğu, 1 Yunanistan Ligi şampiyonluğu, 1 Yunanistan Kupası şampiyonluğu, 1 Suudi Arabistan Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.