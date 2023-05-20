Fener atakta

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Rangers'tan Kent ile anlaşan, kaleci Livakovic için de büyük aşama kaydeden sarılacivertli takım, Porto forması giyen Mehdi Taremi ile Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Yönetim, Fildişi Sahilli Zaha'nın kardeşi ve temsilcisi Herve Zaha'yı kulübü gözlemlemesi için İstanbul'a davet etti. İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri de önceki günkü Trabzonspor maçını Kadıköy'de tribünden takip etti. Zaha, bu sezon Crystal Palace'ta 27 maça çıktı, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Portekiz basını da Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki santrfor Mehdi Taremi ile ilgilendiğini yazdı.



JESUS İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Transferde en önemli etkenin Jorge Jesus olduğu belirtilirken, oyuncunun tercihinde Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalmasının büyük etkisi olacağı aktarıldı. İranlı golcünün, ilk tercihinin Premier Lig'de oynamak olduğu belirtilirken, Jorge Jesus kalırsa Fenerbahçe'ye olumlu bakacağı belirtildi.

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