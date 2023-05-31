Galibiyet Fener’e yetmedi

Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etse de Galatasaray rakibini yenince şampiyonluk umutları tükendi: 2-0. 2. dakikada Arda Güler'in ara pasında topla buluşan Valencia, kaleci Leite ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0. 31'de sol çaprazda Arda'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılarak uzak direğe yaptığı ortada Batshuayi'nin kafa vuruşunu kaleci Leite kornere çeldi.

ZAJC SKORU İLAN ETTİ

57'de orta sahada İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla ilerleyen Zajc, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti. 70'de Arda Güler'in pasında topla ceza sahasına giren Miha Zajc'ın vuruşunda kaleci Leite ayaklarıyla topu kornere çeldi. 85'te Arda Güler'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Joshua King'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 90+5'te Ferdi'nin pasında topla ceza sahasına giren Miha Zajc skoru belirledi: 2-0.

TARAFTARDAN KOÇ'A TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar kaçan şampiyonluğun ardından adeta kahroldu. Müsabaka sonrası stadı bir süre terk etmeyen taraftarlar başta başkan Ali Koç olmak üzere futbolcular ve teknik heyete büyük tepki gösterdi. Bir grup taraftar protokol tribününde olan Başkan Koç'a saldırmaya çalışırken, olaylar güçlükle önlendi. Bazı taraftarlar ise eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

MAÇ SONU HÜZÜN

Fenerbahçe, Antalyaspor'u mağlup etmesine rağmen Galatasaray'ın kazandığı haberi gelince saha içerisinde sarı-lacivertli futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Teknik direktör Jorge Jesus futbolcularını teselli etmeye çalıştı.