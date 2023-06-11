Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe’nin

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşandı. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan final maçını sarı-lacivertliler 2-0 kazandı. Böylece Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.



Mücadelenin ve maçın ilk golü henüz 1. dakikada Batshuayi'nin ayağından geldi.

Ardından 29. dakikada sahneye bir kez daha sahneye Batshuayi çıktı. Belçikalı futbolcu kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetmeyi başardı.

Mücadele bu gollerle beraber ilk yarıda Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan taraf oldu.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullanarak Fenerbahçe'yi tebrik etti.