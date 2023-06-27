Kanarya’dan Umut harekatı

Süper Lig'de gelecek sezon bol alternatifli ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, hız kesmiyor. Geçtiğimiz hafta Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu açıklayan sarı-lacivertliler gözünü yerli oyunculara çevirdi. Serdar Dursun'un takımdan ayrılması beklenirken, Dzeko'nun arkasına mutlaka yerli bir santrfor isteyen sarı-lacivertliler Umut Nayir'i imza aşamasına getirdi. Bonservisi Eyüpspor'da olan ve geçen sezonu Ümraniye'de kiralık olarak geçiren milli oyuncu, Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etti.

33 MAÇTA 18 GOL KAYDETTİ

İki kulüp arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transfer resmen açıklanacak. Futbola Ankaragücü'nde başlayan Umut, daha sonra eski adıyla Osmanlıspor, Yeni Malatya, Göztepe, Bursaspor, Beşiktaş, Hajduk Split, Giresunspor ve Ümraniyespor formlarını terletti. Geçen sezon İstanbul ekibinde 33 maça çıkan forvet, 18 gol atıp 3 de asist yaptı.