Arda için kritik gün

FENERBAHÇE'DE Arda Güler bilmecesinin bugün çözülmesi bekleniyor. Günlerdir hakkında çıkan transfer iddiaları ile spor kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerin başında gelen genç yıldız için sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal bir araya gelerek bir toplantı yapacak. Kartal'ın ve taraftarların 1 sene daha takımda kalmasını istediği yıldız oyuncuyla ilgili Barcelona ve Real Madrid iddiaları gündemdeki yerini korurken, Arda ile ilgili yol haritasının artık netleşmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLUĞUN KİLİDİ

İSMAİL Kartal'ın bu sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun içinde Arda'nın büyük rolü olacağını dile getireceği konuşulurken, Barcelona'nın da futbolcuyu renklerine bağlayıp 1 yıl kiralama formülü sarı-lacivertlilerin işine gelecek. Genç oyuncu Türkiye'de olduğu gibi İspanya'da da manşetleri süslerken tarafların bu hafta içerisinde çözüme ulaşıp resmi açıklamayı yapacağı kaydedildi. Eğer yapılan hesaplar tutmazsa Kanarya Arda'nın gitmesi halinde yerine Atletico Madrid'den Thomas Lemar'ı renklerine bağlamayı planlıyor.

'9 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYORUZ'

FENERBAHÇE, Samandıra'daki antrenmanla 2023-2024 sezonunu açtı. Teknik direktör İsmail Kartal, basın mensuplarına duygularını aktardı. Camianın çok büyük beklentisi olduğunu vurgulayan Kartal, "9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor. Allah'ın izniyle inşallah bu sene şampiyon olacağız. Oyuncularımızla konuştum, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi. Öte yandan Kartal'ın ekibi de belli oldu. Yardımcı antrenörler Recep Karatepe, Zeki Murat Göle, Kemal Kurak ve Sercan Terzioğlu; kaleci antrenörleri Haluk Kaplan ve Yasin Cirav; atletik performans antrenörleri Cengiz Sirkan ve Cihan Mert Cengiz, analiz uzmanı Melikşah Sezgin; analistler ise Kerem Güneş ve Mehmet Turhan Demir olarak açıklandı.

3 YILDIZA VEDA

FENERBAHÇE'DE dün üç ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp sözleşmeleri sona eren Pelkas ve Alioski ile Augsburg'un satın aldığı Berisha'ın takımdan ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü'nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha'ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'ye katkıları için teşekkür ediyor; kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi.