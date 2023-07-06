Arda Madrid’e imzaya gidiyor

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler, bugün yeni kulübü Real Madrid'e imza atmak için İspanya'ya uçuyor. Günlerdir transferi futbol gündeminin ilk sırasında yer alan yıldız oyuncu için Madrid ekibinin elini çabuk tutarak transferi bitirdiği öne sürülürken, sarı-lacivertli kulübe bonuslarla birlikte 30 milyon Euro ödeneceği kaydedildi. Yıldız ismi Barcelona'nın elinden kapan Real Madrid'in yıldız futbolcuyu bugün basına tanıtması bekleniyor.

F.BAHÇE'DE KALMAK İSTEMİYOR

Başkan Ali Koç ise dün İsmail Kartal'ın imza töreninde futbolcunun geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Real Madrid ile anlaşması sonrası 1 yıl sarı-lacivertli ekibe kiralanacağı öne sürülen Arda'nın durumuna netlik getiren Koç, "Arda bu sezon Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor" ifadelerini kullandı. Arda Güler sorusuna çok uzun cevap vermeyeceğini kaydeden Ali Koç, "Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda'yı bağrına basmıştır. Deplasmanlarda da Arda'nın ne kadar sevildiğini hepimiz biliyoruz. Şu an süreç sonuçlanmadığı için, bu saatler olur, bir iki gün olur ama süreç sonuçlanacak. Ben de detaylı bir şekilde o zaman bütün bir süreçte yaşananları anlatırım. İstenmek önemli ama yer ve zaman da önemli. Net bir şey söyleyebilirim Arda Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalmasını sağlayacak çok güzel teklifler de vardı ama ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DA MANSETLERDE

DÜNYA devlerinden Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da gündemin ilk sırasında yer aldı. Madrid ekibinin yıldız oyuncuyu Barcelona'nın elinden kapması gazetelerin manşetlerini süsledi. İspanyol Marca, "Fenerbahçe'den transferi 20 milyon Euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo ve Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor" ifadelerine yer verdi. İspanyol AS gazetesi ise, "Güler, Madrid'i seçti" başlığıyla verdiği haberde, "Oyuncu, Beyaz formayı giymek için Barça, Sevilla ve Milan'ı reddetti. Fikir, bu yaz gelmesi yönünde ancak kiralık transferi de göz ardı edilmiyor" denildi.

'TEKLİFİ YÜKSELTTİ'

AS SPORT ise, "Florentino Perez, Barça'nın teklifinden çok daha yüksek bir teklif sundu ve transferde öne geçti." ifadelerini kullandı. Genç futbolcu nun büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan gazeteler istatistikler eşliğinde oyuncunun F.Bahçe kariyerinden de bahsetti.

ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'un da katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Törende ilk olarak Başkan Koç konuştu. Geçen sezon Kartal ile ayrılırken 'yeniden yollarımız kesişecek' dediğini hatırlatan Koç, "Sevgisiyle, aidiyet duygusuyla, söz konusu Fenerbahçe ise elini taşın altına sokmaktan sakınmayan hocamızla yeniden bir arada olmaktan mutluyuz" dedi.

'AYRILANLAR OLACAK'

Kartal da Fenerbahçe'den ayrıldığından beri geçen 1 yılda neler yaptığını anlattı. Ekip arkadaşlarının Avrupa'da bazı takımları ve teknik direktörleri takip ettiğini söyleyen İsmail Kartal, "Trendi takip ediyoruz, olaya hakimiz. Transfer hemen olmuyor. Şimdi bir de Araplar devreye girdi. Takımımıza en büyük katkıları verecek oyuncuların peşindeyiz. Kısa süre sonra Rusya'da bir turnuvaya katılacağız. Turnuvadan sonra aramızdan ayrılan ya da aramıza katılan oyuncular olabilir. Savunmaya, orta alana ve hücum hattına oyuncular alacağız. 3 bölgeye de transfer yapacağız. Sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.