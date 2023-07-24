Fener’den dev takas önerisi

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, ön libero takviyesinde hareketli saatler geçiriyor. Sarı-lacivertliler, orta saha takviyesi için aradığı ismi Becao ve Dzeko'da olduğu gibi yine Serie A'da buldu. Sarı-lacivertlilerin gündemine giren son ismin Morten Hjulmand olduğu öğrenildi. La Gazzetta'nın haberine göre Fenerbahçe, Lecce'nin kaptanı Danimarkalı Morten Hjulmand'ı istiyor. Kanarya'nın Joao Pedro'yu isteyen Lecce'ye İtalyan ekibi tarafından 18 milyon Euro değer biçilen Hjulmand için 10 milyon Euro'ya ek olarak Joao Pedro takasını teklif edeceği ifade edildi. Fenerbahçe'den ayrılmak istediği belirtilen Joao Pedro'nun maaşının Lecce için yüksek olabileceği kaydedilirken transferin bu şekliyle karmaşık olabileceği vurgulandı.

170 BİN EURO'YA ALINMIŞTI

Orta sahada her iki yönlü olarak oynayabilen Hjulmand geçen sezon Lecce'de 36 maçta 5 asist üreterek istikrarıyla da kaptanlığa kadar yükselmişti. Hjulmand Lecce kadrosuna 2021 yılında Avusturya ekibi Admira Wacker'den 170 bin Euro'ya katılmıştı.