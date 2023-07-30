Dominguez süre istedi

FENERBAHÇE, Bologna forması giyen Nicolas Dominguez için ısrarını sürdürüyor. La Gazetta dello Sport'un haberine göre, sarı-lacivertliler, Arjantinli orta saha için İtalyan ekibine yaptığı teklifi yeniledi. Fenerbahçe'nin Bologna'ya yaptığı teklifin bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'yu bulduğu kaydedildi. Bologna'nın bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu ancak 25 yaşındaki merkez orta sahanın henüz karar vermediği belirtildi. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Dominguez'in Fenerbahçe'den 2-3 gün süre istediğini yazdı. İtalya Serie A kariyerinde 103 maça çıkan Dominguez, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

CENGİZ ÜNDER'DE PÜRÜZ

Bu arada Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferinde pürüz çıktı. Fenerbahçe de Marsilya da kendi ekonomik planlamasına göre Cengiz Ünder transferinin sonuçlanmasını istiyor. Konuşulan transfer bedeli üzerinden Marsilya ve Fenerbahçe arasında ödeme planı konusunda sorun çıktı. Anlaşılan bonservis bedelinin nasıl ödeneceği konusundaki anlaşmazlıklar giderilince imzalar atılacak.

KARTAL'A 40. YIL PLAKETİ

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'a kulüpteki 40. yılı nedeniyle plaket verildi. Kartal takdim sırasında yaptığı açıklamada, "40 yıl çok çabuk geçti. Fenerbahçe'ye ilk imza attığım günü hatırlıyorum. Beni, Lefter babanın evine kaçırmışlardı. Lefter baba, bana öğütler verdi. Sonra Fenerbahçe'ye imza attım. Gece gündüz çalışıyoruz. Bu sezon bu takımı şampiyon yapacağız ve bütün kupalara adayız" dedi.