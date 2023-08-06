Fenerbahçe hareketli

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi hem şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı isteyen Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Transfer ettiği yıldız isimlerin de forma giydiği Zimbru maçlarında şov yapan sarı-lacivertliler, kaleye ve orta sahaya takviye yapmayı düşünüyor. Uzun zamandır Hırvat kaleci Livakovic'ten yanıt alamayan yönetim, Keylor Navas'ın ardından bir başka dünya yıldızıyla daha görüşmeye başladı. Fenerbahçe'nin bu mevkide gündemine gelen son ismin Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan ayrılma aşamasında olan Fransız kaleci Hugo Lloris olduğu iddia edildi.

KALEDE GÜVEN VEREN BİR İSİM

Alınan bilgiye göre, kaledeki belirsizliği ortadan kaldırmak isteyen ve tartışma yaratmayacak tecrübeli bir isim arayan Kanarya 36 yaşındaki Lloris ile temasa geçti. Tottenham'ın göndermek istediği Fransa Milli Takım kalecisi Lloris'e başka tekliflerin de olduğu ancak Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Oldukça hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de aşama kaydedilen Rade Krunic ile Karl Toko Ekambi ile de pazarlıklar sürüyor. Alınan bilgiye göre, Kanarya Boşnak orta saha Krunic'in kulübü Milan ile 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle anlaşmak istiyor. Diğer transferde de Lyon ile her konuda anlaşan yönetimin, Toko Ekambi'yi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

TARAFTARDAN SOSYAL MEDYADA TEPKİ

FENERBAHÇE taraftarları, transferlerin durması ve son günlerde bir durgunluk yaşanması üzerine sosyal medyada Başkan Ali Koç'a tepki göstermeye başladı. Twitter'da 'transferlernerede- AliKoç' başlıklı bir hashtag açıldı. Sarılacivertli taraftarlar, "Fenerbahçe kalitesinde transferlerin devamını bekliyoruz", "Bu transferler yeterli değil, ezeli rakibimizin gerisinde kaldık", "Kaleci ve orta saha transferi olmazsa işimiz zor" ve "Yolun sonu şampiyonluk olsun istiyorsan tüm fedakarlığı yapıp yıldızları getireceksin" şeklinde yorumlar yaptılar.

ARAO VE HENRİQUE GİDİYOR

YABANCI oyuncularını azaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de en az 2 isimle yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerin şu anda kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunuyor.

14 yabancı kuralının yer aldığı ligde, kontenjanda yer açabilmek için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim 2 oyuncu ile yolları ayırmak üzere. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği ve Avrupa kadrosuna da dahil etmediği Gustavo Henrique ve Willian Arao'nun kendisine kulüp aradığı öğrenildi.