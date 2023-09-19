Szymanski fırtınası

FENERBAHÇE Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve liderliğini korudu. Sarı-lacivertlilerde 80. dakikada takımın galibiyet golünü atan Sebastian Szymanski tüm övgüleri topladı. Sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer edilen Polonyalı orta saha oyuncusu, düzenli olarak ilk 11'de oynamasa bile lig ve Avrupa'da çıktığı 10 maçta takımına 9 gol katkısında bulundu.

AVRUPA'DA 3 GOLLE OYNADI

YILDIZ futbolcu, ligde 2 gol ve 1 asistle oynarken, Avrupa kupalarında ise 3 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Szymanski, yeni transferlerden Edin Dzeko'nun (6 gol-5 asist) ardından 5 gol ve 4 asistle en çok skor katkısı yapan isim oldu. Szymanski'yi 5 gol ve 3 asistle İrfan Can Kahveci, 4 gol ve 2 asistle Dusan Tadic izledi. Bu dört isim Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa'da çıktığı 10 maçta attığı 29 golde aslan payına sahip oldu.

CENGİZ'DEN KÖTÜ HABER

FENERBAHÇE'NİN Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde sakatlaikinci derece yırtık tespit edildiği açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.