Yenilmez armada

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı ve liderlik koltuğunu geri aldı. 6. dakikada sol kanattan İsmail Yüksek'in ortasında ön direkte Edin Dzeko'nun yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis topu çeldi. Dönen topla yine buluşan Dzeko meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 45+1'de sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Edin Dzeko, Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yer kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 45+3'te penaltı atışında topun başına geçen Tadic, sol köşeden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2.

2. YARIDA GOL OLMADI

53'te Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Edin Dzeko'nun vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi. 60'ta Ferdi Kadıoğlu'nun pasında sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi. 78'de ceza yayı sol tarafından Fred'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Michy Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşe direğinin yanından auta gitti. 88'de sol taraftan ceza sahasına giren Fred'in pasında penaltı noktası üzerinde Zajc'ın vuruşunda top üsten dışarı çıktı. Maç 2-0 sona erdi.

TADİC BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Çaykur Rizespor'un ardından Kasımpaşa ağlarını da sarstı. 45+3. dakikada penaltıdan takımını rahatlatan Tadic, ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı. Geçen hafta Rizespor önünde ilk lig golünü atan yıldız futbolcu, gollerini sürdürdü. Tadic'in ligde iki de asisti bulunuyor.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Kasımpaşa karşısında yalnız bırakmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarılacivertliler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına moral verdi.

DZEKO YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Edin Dzeko Kasımpaşa önünde yıldızlaştı. 37 yaşındaki futbolcu, 6. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Tecrübeli golcü, ilk yarının son anlarında da takımına penaltı kazandırdı. Dzeko, ligdeki gol sayısını altıya yükseltti.

KARTAL'DAN TAKIMA LİG AYARI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Spartak Trnava maçına göre ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. Söz konusu karşılaşmada ilk 11'de şans bulan Joshua King hafif sakatlığı, Bright Osayi Samuel soğuk algınlığı, Miguel Crespo ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken; İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi yedek soyundu. Kartal, bu isimlerin yerine ise Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szyamnski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu görevlendirdi.