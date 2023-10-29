Fener Pendik önünde

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor ve King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da oynayamayacak. Dijuku'nun yerine stoperde Samet'in oynaması bekleniyor. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendik'le ligde ilk kez karşı karşıya gelecek olan Kanarya, bu sezon ligdeki 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrıldı, rakip sahada kalesini gole kapattı.