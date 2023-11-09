Son dakika... Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets’e 2-0 yenildi

Son dakika... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets ekibine 2-0 mağlup oldu.

47. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, ceza içi sağ çaprazındaki Batshuayi'ye pasını aktardı. Verdon'u geçen Batshuayi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Sluga uzanarak gole engel oldu.

56. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ferdi'nin uzun pasında topla buluşan Batshuayi, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içi sol çaprazından çok sert vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+2. dakikada ev sahibi takım 2. golünü buldu. Soldan hızlı gelişen atakta yerden yapılan sert ortada Oosterwolde'nin müdahale ettiği meşin yuvarlak altı pasın solunda Seco'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

Mücadelede Ludogorets'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.