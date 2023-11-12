Süper Lig’de 2 süper maç

Süper Lig'in iki dev takımı bugün birbirinden kritik maçlara çıkacak. Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Geçen Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup olarak Süper Lig'deki 10 maçlık galibiyet serisini sonlandıran, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Kanarya'da ameliyat edilen Becao ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlığı bulunan Djiku, King ve Mert Hakan'dan yararlanamayacak. Trabzon karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek ve saha çalışmalarına başlayan ancak kamp kadrosuna alınmayan Fred de takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'TA ÇOK EKSİK VAR

Beşiktaş ise RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan ve göreve Rıza Çalımbay'ı getiren Beşiktaş, kazanmak istiyor. Siyahbeyazlılar sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Uzun süredir tedavileri devam eden Ghezzal, Colley ve Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Aboubakar ve Kosova Milli Takımı'na giden Rashica forma giyemeyecek.