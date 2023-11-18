Fenerbahçe’den istifa cağrısı

Fenerbahçe Kulübü, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun Ali Koç'a dava açmasıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "MHK Başkanı'nın kendince ortaya koyduğuna inandığımız ilkesel duruşu saygıyla karşılıyoruz. Bu ilkesel duruş doğrultusunda kendisi tarafından atılması gereken ilk adım; Başkanlığını yaptığı futbolun en önemli kurulu olan MHK'dan, hakemleri etki ve baskı altında bırakmamak için derhal istifa etmek olmalıdır. Bu adım atılmadan yapılan bu suç duyurusu ile ADİL, ŞEFFAF ve TARAFSIZ olmak zorunda olan kurumların ve yöneticilerin, Fenerbahçe karşısında bir taraf oldukları bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

HABERİ VAR MI?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, MHK Başkanının Başkanımız Ali Y. Koç'a yaptığı suç duyurusu hakkında bilgisi ve onayı var mıdır? MHK Başkanının, herhangi bir kulüp başkanına karşı bu şekilde bir şikayette bulunması neticesinde, yönetimindeki hakemlerin alacağı mesaj tam olarak nedir?"