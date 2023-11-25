Muriel kapışması

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Devre arası transfer döneminde takımı takviye etmek isteyen iki dev ekip, gündemlerine Luis Muriel'i aldı. Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, daha önceki dönemlerde de gündeme gelmişti.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

Bu sezon takımında fazla forma şansı bulamayan futbolcunun A Milli Futbol Takımımızın hocası Vincenzo Montella'yı arayıp Türkiye hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Montella'nın yıldız golcüye teklif varsa düşünmeden gel dediği ve Muriel'in bu yüzden gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin takımdan ayrılmak isteyen Batshuayi'nin, sarı-kırmızılıların ise performansından memnun kalmadığı Bakambu'nun yerini doldurmak için Muriel'in peşine düştü. Son beş sezondur Atalanta forması giyen Kolombiyalı futbolcu, önemli takımlarda forma giydi. Futbola ülkesinin takımlarından Deport Cali'de başlayan tecrübeli futbolcu, sırasıyla Granada, Lecce, Udinese, Sampdoria, Sevilla, Fiorentina ve son olarak Atalanta formalarını terletti. İki kulübünde önümüzdeki günlerde temsilcilerini İtalya'ya göndererek oyuncu ile temasa geçeceği öğrenildi.

145

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Luis Muriel, kariyerinde 437 müsabakaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda rakip ağları 145 kez sarstı. Muriel, ayrıca 61 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

29

Kolombiya Milli Takımı'nda forma giyen Luis Muriel, 29 kez milli formayı terletti. 32 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 3 kez gol sevinci yaşadı. Muriel, 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası verirken, 1 kez de sarı kart gördü. Muriel, Kolombiya'nın Dünya Kupası Elemeleri maçlarında şuana kadar hiç görev alamadı.

KANARYA'DA 5 YOLCU

Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı 5 isim belli oldu. Bunlardan ilki Ryan Kent. Rangers ile sözleşmesi bittikten sonra bonservissiz bir şekilde transfer edilen fakat forma bulmakta zorlanan Ryan Kent'in başka bir takıma kiralanması bekleniyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Leeds United başta olmak üzere Rennes ve Rangers'la anılan 27 yaşındaki oyuncunun, Premier Lig temsilcisi Sheffield United ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı stoper Luan Peres'in ise sakatlıklar nedeniyle düzenli oynayamaması sonrası ayrılması bekleniyor. Sambacı'ya ülkesinden önemli teklifler var. Sezon başında uzun uğraşlar sonucu takımda kalan Miha Zajc da yine kiralanacak oyuncular arasında yer aldı. Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Norveçli yıldız Joshua King, İsmail Kartal'ın gelecek planlarında yer almıyor. Sakatlık sorunları da yaşayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Joshua King'in güncel piyasa değeri ise 4.1 milyon Euro.