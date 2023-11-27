F.Bahçe geri döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup ederek puanını 34'e yükseltti ve averajla liderliğini korudu. 24. dakikada Szymanski'nin müsait pozisyonda yaptığı sert vuruşta top üstten dışarı gitti. 35'te Szymanski'nin frikikinde meşin yuvarlak üst direğe çarptı. 39'da Mendes, ceza sahası içerisine giren Can Keleş'i gördü. Bu oyuncunun Livakovic'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta top kale çizgisindeki Ferdi'nin bacaklarının arasından geçerek filelere gitti: 0-1. 47'de hava topuna çıkan İrfan Can'ın yüzüne kaleci Dituro'nun hamlesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 48'de Tadic'in vuruşunda eşitlik geldi: 1-1. 49'da Güven'in yaptığı düzgün vuruşta köşeye giden topu Livakovic son anda çıkardı. 58'de hızlı gelişen atakta topla birlikte kat eden İrfan Can, sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Szymanski'yi gördü. Bu oyuncunun yerden verdiği pasta altıpasın hemen gerisinde buluşan Tadic yaptığı vuruşta skoru belirledi: 2-1.

PENALTI TARTIŞMASI

Karşılaşmanın ardından mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ve VAR'da görev yapan Hüseyin Göçek futbolseverler tarafından eleştirildi. Mücadelenin 54. dakikasında Güven Yalçın'ın içeriye çevirdiği top Samet Akaydın'ın eline çarpıp dışarı çıkmış ve Arda Kardeşler oyunu aut atışı kullandırarak başlatmıştı. Mücadele sonrası X'te "Kadıköy'dekaragece" hashtagi açarken eski hakemlerin çoğu Arda Kardeşleri ve VAR Hüseyin Göçek'i ağır bir şekilde eleştirdi.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını VavaCars Fatih Karagümrük maçında da yalnız bırakmadı. Sezon başından beri tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertliler, soğuk havaya rağmen fire vermedi. Maç öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

KARTAL'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Adana Demirspor maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı. Kartal, Osayi-Samuel'in yerine Mert Müldür'e, Zajc'ın yerine ise cezası biten İsmail Yüksek'e görev verdi.