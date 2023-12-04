Fenerbahçe evinde rahat kazandı! 4 gol attılar

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

4'üncü dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası içinde buluşan Fred, çizgiye indikten sonra kale önündeki Dzeko'ya çevirdi. Dzeko'nun vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

17'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Tadic'in ön direğe gönderdiği topa hareketlenen Szymanski, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

22'nci dakikada orta alanda topla buluşan Saiz ceza sahasına doğru ilerledikten sonra pasını N'Jie'ye aktardı. N'Jie'den önce Osayi'nin dokunduğu top Burak Kapacak'ın önünde kaldı. Burak'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

42'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, N'Jie'yi geçtikten sonra ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutla fileleri havalandırdı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Saiz'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top Samet Akaydin'den sektikten sonra Manaj'ın önünde kaldı. Manaj'ın kaleci ile karşı karşıya vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

68'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin çizgiye indikten sonra içeriye çevirdiği topa Fred vurdu. Fred'in vuruşunda savunmadan seken top Szymanski'nin önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden pasını Tadic'e aktardı. Tadic'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Dzeko'un vuruşunda savunmada Alaaddin'in ters dokunuşu sonrası top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 3-1.

75'inci dakikada Dzeko'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin topuna savunma müdahale etti ve top Tadic'te kaldı. Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

Mücadele Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.