Fener’in Jorginho ısrarı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Ocak ayında Arsenal'den ayrılması beklenen Jorginho için Fenerbahçe'nin bir teklif daha yapmaya hazırlandığı belirtildi. Yaz transfer döneminde uzun süre uğraşmasına rağmen transferi bitiremeyen sarı-lacivertliler, Declan Rice'ın transfer edilmesinin ardından formasını kaptıran İtalyan yıldızın Arsenal'den ayrılmaya sıcak bakması nedeniyle bu kez umutland��.

MİLLİ FORMAYI 50 KEZ GİYDİ

EURO 2024'te İtalya Milli Takımı ile boy göstermek isteyen yıldız oyuncu forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi Kanarya'nın elini güçlendiriyor. Jorginho'nun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Jorginho, İtalya Milli Takımı ile 50 maçta sahaya çıkıp 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.