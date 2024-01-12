Krunic de tamam

ARA transfer döneminde ilk bombayı Leonardo Bonucci ile anlaşarak patlatan F.Bahçe, bir süredir görüşme halinde olduğu Rade Krunic'in transferini de bitirdi. Milan'ın Bosna Hersekli yıldızının transferiyle 6 numara arayışı da son buldu. Milan'ın CEO'su Giorgio Furlani, "Rade Krunic'in, Fenerbahçe'ye transferinde her şey yolunda gidiyor. Krunic'e bol şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar" dedi. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Rade Krunic transferi için Milan'a bonuslar hariç Milan'a 5 milyon euro ödeyecek. Haberde verilecek bonuslara dair bilgi verilmedi.

CRESPO'DAN KÖTÜ HABER

KRUNİC'İN Fenerbahçe'deki maaşının 2 milyon 500 bin euro civarında olacağı kaydedildi. Bosna Hersekli yıldızın bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Öte yandan Konyaspor maçı öncesi ısınmada sakatlanarak maç kadrosundan çıkarılan Portekizli futbolcu Miguel Crespo'dün kötü haber geldi. Kanarya'nın başarılı oyuncusunun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıklandı. Kulüp "Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.

REKORBAHÇE

TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek 19 maç sonunda 56 gole ulaşan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 19. haftalar itibarıyla en fazla gol sayısına ulaşan takım oldu. Sarı-lacivertli takım, 103 golle rekor kırarak şampiyon olduğu 1988- 1989 sezonunda 19 maç sonunda 47 gol kaydetmişti. Todor Veselinovic yönetiminde 36 maçta 93 puan toplayarak sezonu zirvede bitiren Fenerbahçe, 19 hafta sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. İsmail Kartal yönetiminde sezonun ilk 10 haftasında 10 galibiyet alarak Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan sarı-lacivertli takım ise 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle hanesine 50 puan yazdırdı. Ligin ilk 19 haftalık bölümünde rakip fileleri 56 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 2,94 gol ortalamasına ulaştı.