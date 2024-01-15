Fener 3’lük attı

Süper Lig'de Fenerbahçe, İstanbul ve Konya'nın ardından Gaziantep FK'yı da mağlup etti ve üçte üç yaparak koltuğunu korudu: 0-1. 7. dakikada sol kanattan gelişen atakta savunma arkasına atılan topla buluşan M'Bakata'nın şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi. 24'te ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Tadic'in içeriye çevirdiği topu kale önünde alan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı. 36'da sağ kanada atılan uzun pasla son çizgiye inen Cengiz'in içeri çevirdiği topu kale önünde Dzeko ıskaladı.

İRFAN CAN SAHNE ALDI

48'de Ferdi Kadıoğlu'nun sol taraftan pasında ceza sahasında topla buluşan Fred, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 50'de penaltıyı kullanan Dzeko'nun yerden vuruşunda, yan direkten dönen topu Dragus kornere gönderdi. 81'de Szymanski'nin sol köşeden ceza sahasına ortasında İrfan Can kafa vuruşunda, skoru belirledi: 0-1.

BONUCCİ, İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşısında maç kadrosunda yer aldı. Lisansı çıkarılan 36 yaşındaki stoper, müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Ancak Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası tecrübeli futbolcu, oyuna dahil olarak ilk kez Fenerbahçe formasını giydi.

KARTAL'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Konyaspor müsabakasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği İrfan Can Kahveci ve Joshua King'i Gaziantep'te yedek soyundurdu. Bu futbolcuların yerine Dusan Tadic ile Cengiz Ünder ilk 11'de forma giydi. Öte yandan ilk yarıda sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Lincoln Henrique'de dün kadroda yer aldı.

İKİ FUTBOLCUYA SARI KART GÖSTERİLDİ

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının son anlarında saha bir anda karıştı. 90+4. dakikada İrfan Can Kahveci, Riascos'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. İki futbolcu arasında bu pozisyon sonrası gerginlik yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin kulübesindeki futbolcular ve Antepli oyuncuların karışması sonrası tansiyon bir anda yükseldi. Daha sonra teknik heyetlerin müdahalesi sonrası olay yatıştırıldı. İrfan Can ve Riascos sarı kart gördü.