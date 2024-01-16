Rodriguez harekatı

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe golcü takviyesi için düğmeye bastı. Union Berlin'den ayrılan Datro için girişimde bulunan ve Partizan'dan Matheus Saldanha'yı da gündemine alan yönetim aradığı ismi Uruguay'da buldu. Sarı-lacivertlilerin, Uruguay Ligi'nde Liverpool FC'de forma giyen çok yönlü oyuncu Luciano Rodriguez'le ilgilendiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertli kurmaylar 20 yaşındaki futbolcuyu izlemek için gözlemci görevlendirdi. İsmail Kartal'ın da listesinde bulunan futbolcu için olumlu raporlar hazırlandığı ve yönetimin girişimlere başladığı öğrenildi.

URUGUAY'DAN HİÇ AYRILMADI

Daha önce Pregreso ekibinde de forma giyen ve ülke dışına hiç çıkmayan Rodriguez'in kulübüyle sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor. 20 yaşındaki forvet sezona 34 maçta 9 gol, 6 asistle başladı.

Bu arada F.Bahçe ile kontratının son yılına giren Mert Hakan Yandaş taraftar tepkileri sonrası gemileri yaktı. 29 yaşındaki futbolcu sosyal medyadaki profilinden Fenerbahçe yazısını kaldırdı.

UMUT PENDİK'E GİTTİ

F.Bahçe, forvet oyuncusu Umut Nayir'i sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcuya ligin kalan bölümünde başarı dilendi. Bu sezon 13 maça çıkan milli oyuncu 164 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.