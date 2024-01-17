Son dakika... ZTK’da Fenerbahçe turladı!

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'unda Fenerbahçe, 1'inci Lig ekibi Adanaspor'u 6-0 yenerek Son 16 Turu'na yükseldi.

4'üncü dakikada Lincoln'ün ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

19'uncu dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mert Müldür'ün vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

24'üncü dakikada Mert Hakan'ın ortasında altıpasın solunda iyi yükselen King'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

29'uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. Bartuğ'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Lincoln Henrique'nin dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

36'ncı dakikada Mert Müldür'ün ceza sahası içinden yerden pasında kale önünde topla buluşan Lincoln'ün vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

39'uncu dakika Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. King'in ceza sahası içi sol çaprazdan pasında topla buluşan Lincoln meşin yuvarlağı Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

50'nci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Mert Hakan'ın pasında ceza sahası içinde Krunic'ten seken topu kaleci Ahmet Said Kıvanç oyun alanına çeldi. Dönen topu önünde bulan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

61'inci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Oberlin'in vuruşunda İrfan Can'ın son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68'inci dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Mert Hakan'ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.

71'inci dakikada Fenerbahçe farkı 5'e çıkardı. Emre Mor'un pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0.

81'inci dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Batshuayi'nin pasında ceza sahası içinde sıfıra inen Emre Mor meşin yuvarlağı Mert Hakan'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 6-0.

Mücadele Fenerbahçe'nin 6-0'lık üstünlüğü ile son buldu.