Kanarya’dan gol şov

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Adanaspor karşısında farka koştu. 19'da Batshuayi'nin savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Mert Müldür'ün çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 29'da Bartuğ Elmaz'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Lincoln'ün dar açıdan sert şutunda top kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

2. YARI GOLLE BAŞLADI

39'da sol tarafta topla buluşan King, ceza sahası içindeki Lincoln'e pasını aktardı. Lincoln'ün pasıyla kale önünde topla buluşan Batshuayi yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. İlk yarı 2-0 sona erdi. Baskılı oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, ikinci yarıya da golle başladı. 49'da Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Krunic'in kafa vuruşunu kaleci kurtardı ancak arka direğe seken topu Batshuayi boş kaleye gönderdi: 3-0. 68'de Mert Hakan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin plasesi ağlara gitti: 5-0. Belçikalı yıldız, 71'de Emre Mor'un ara pasında rakibinden sıyrılıp çektiği sert şutla kendisinin 4'üncü, takımının 5'inci golünü attı. 81'de sağdan duvar pasıyla ceza sahasına giren Emre Mor, kale önündeki Mert Hakan'ı gördü. Bu futbolcunun boş kaleye dokunuşunda skor 6-0 oldu.

KRUNİC SAHNE ALDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic ilk kez sahne aldı. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir transferi için yoğun uğraş verdiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla ilk maçına Adanaspor karşısında çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

LİNCOLN GOLLE DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sakatlığını atlatmasının ardından bu sezon çıktığı ilk resmi maç olan Adanaspor karşılaşmasında fileleri havalandırdı. 25'te çok şık bir golle takımını öne geçiren Brezilyalı futbolcu, 39'da da Batshuayi'nin skoru 2-0 yapan golünün asistini yaptı.

BATSHUAYİ BOMBALADI

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, kendisine verilen şansı yine çok iyi değerlendirdi. İlk yarıda takımını rahatlatan golü atan 30 yaşındaki yıldız, toplam 4 kez fileleri havalandırarak bu sezon tüm kulvarlarda kaydettiği gol sayısını da 11'e yükseltti.