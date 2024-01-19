F.Bahçe Çağlar’ı bekliyor

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile ilgili temaslar tam gaz sürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin Atletico Madrid'e resmi teklif yaptığı ve cevap beklendiği öğrenildi. Milli futbolcunun da gönlünün F.Bahçe'den yana olduğu öne sürülürken görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi. Atletico Madrid'e sezon başında bedelsiz olarak transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, La Liga ekibiyle 9 resmi maçta forma giydi ve 213 dakika süre aldı.

BOĞAZLI KAZAK TOTEMİ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 4 maçtır aynı beyaz boğazlı kazağı giyip maça çıkarak totem yapıyor. İlk olarak bu totemine İstanbulspor'a karşı başlayan Kartal, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Konyaspor maçında da aynı kazak ile çıkan deneyimli teknik adam 7-1 gibi çok farklı bir galibiyet aldı. Kazağın uğur getirdiğine inanan tecrübeli çalıştırıcı Gaziantep FK ve Adanaspor maçlarında da aynı boğazlı kazak ile maça çıktı ve iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.