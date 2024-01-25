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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe Beko’nun konuğu Bologna

F.Bahçe Beko’nun konuğu Bologna

HABER MERKEZİ
F.Bahçe Beko’nun konuğu Bologna
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında bugün İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. THY Avrupa Ligi'nde 13 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, puan tablosunda 5. sırada bulunuyor. Geride kalan 22 maçta 15 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Virtus Segafredo Bologna ise 3. sırada yer alıyor. İtalya'daki karşılaşmasında Virtus Segafredo Bologna, Fenerbahçe Beko'yu 87-79 mağlup etmişti.
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