Kanarya’dan müthiş dönüş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. 30. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Thiam'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Halil Akbunar uçarak yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı ve birçok kez durmak zorunda kalan ilk devre konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. KALEYİ ABLUKAYA ALDILAR

İkinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başlayan sarı-lacivertliler, rakip kaleye sağlı sollu ataklar yapmaya başladı. 52'de sağdan yapılan ortada Dzeko'nun volesini kaleci Erdem kornere çeldi. 59'da Mert Hakan'ın ceza sahası sol çaprazından plasesi uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1. 72'de kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Krunic'in kafa vuruşu üst direkten geri döndü. 84'üncü dakikada Ndiaye'nin ceza sahası önünde müdahalesi sonucu İrfan Can yerde kaldı. VAR'da incelenen pozisyonun içeride olduğu tespit edildi ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı 87'de Batshuayi gole çevirdi. 90+4'te Fred ile yaptığı duvar pasıyla içeri giren Ferdi'nin plasesi ağlara gitti: 3-1. 90+9'da sol çaprazda rakibini geçen İrfan Can'ın sert şutu köşeden ağlara gitti: 4-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe bu galibiyetle lider Galatasaray ile puan farkını yeniden ikiye düşürdü.

MERT HAKAN'DAN HAKEME TEHDİT İDDİASI

FENERBAHÇE'DE Mert Hakan Yandaş'ın devre arasında hakemi tehdit ettiği yönündeki iddialar sosyal medyada çok konuşuldu. İlk yarının son düdüğünü çalmasının ardından koşarak hakemin yanına giden Mert Hakan Yandaş'ın "Hocam dikkatli ol buradan çıkamazsın" dediği iddia edildi. Tecrübeli oyuncunun hakeme bu tarz bir ifade kullanması sosyal medyada infial yarattı.

KARTAL'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

TEKNİK direktör İsmail Kartal, 3-0 kazandıkları Union Saint-Gilloise maçının ilk 11'ine oranla 6 değişiklik yaptı. Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, İsmail, Szymanski ve Batshuayi yerine Mert Müldür, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Mert Hakan ve Dzeko forma giydi. Serdar ve Mert 2 maç sonra yeniden ilk 11'e dönmüş oldu.