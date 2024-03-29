Görüşme günü

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananların ardından sarı-lacivertli kulüp hareketli günler geçiriyor. Olayların ardından Fenerbahçe'de olağanüstü kongre kararı alınırken, sarı-lacivertliler Başkan Ali Koç'un çağrısıyla ligden çekilmeyi de görüşme kararı almıştı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, 2 Nisan'da gerçekleştirilecek kritik olağanüstü genel kurula ilişkin istişarelerde bulunmak üzere bir araya gelecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı bugün 16.00-18.00 saatlerinde yapılacak. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantının gündeminde, yapılan istişareler de değerlendirilecek.

KOÇ'UN TEMASLARI SÜRÜYOR

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise görüşmelerine devam ediyor. Ali Koç, çarşamba akşamı Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki iftarda camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Bu iftarda 2 Nisan'da yapılacak tarihi toplantı ve ligden çekilme gündemiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Alınan bilgiye göre Koç, dün de Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Başkan Koç'un bugün divan kurulu üyelerini detaylı bir şekilde bilgilendireceği ifade edildi.

'LA LİGA MÜMKÜN DEĞİL'

FENERBAHÇE'NİN Belçika Jupiler Ligi, Hollanda Eredivisie, Fransa Ligue 1 ya da İspanya La Liga'ya başvurmayı düşündüğü yönündeki haberler İspanya'da gündem oldu. Marca gazetesinden Rodrigo Gonzalez, farklı liglere başvuru yapması gündemde olan Fenerbahçe'nin La Liga'da yer alamayacağını yazdı. İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takımın ulusal ve yerel liglerde boy gösteremeyeceğini söyleyen Gonzalez, yasalara göre sadece Andorra kulüplerinin LaLiga'da yer alabileceğini iddia etti.

FRANSIZLARDAN WİSSA İDDİASI

FENERBAHÇE'DE Ali Koç ve yönetiminin gelecek sezon görevde olup olmayacağı henüz netlik kazanmasa da gelecek sezonun futboldaki kadro planlaması şimdiden yapılmaya başlandı. Takımda düşünülmeyen oyuncular yavaş yavaş netleşirken, sarı-lacivertliler transfer görüşmelerine de başladı. Fransa'da yayın yapan African Foot United internet sitesi, Brentford forması giyen Yoane Wissa için bu yaz döneminde birçok takımın teklif yapacağını yazdı.

BONSERVİS REKORU KIRILABİLİR

Haberde bu kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin Demokratik Kongolu golcüyü yakından takip ettiği ve teklif yapabileceği kaydedildi. Ancak Wissa'nın bonservis bedelinin 25 milyon Euro civarında olduğu vurgulandı. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi geçen yaz 15 milyon Euro'ya Marsilya'dan alınan Cengiz Ünder olmuştu. Kanarya'nın, İsmail Kartal'ın da onay vermesi halinde bu rekoru Wissa ile kırabileceği ifade ediliyor. Yoane Wissa bu sezon Brentford forması ile 27 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.